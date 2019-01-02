Ligin dibine demir atan ve ayağa kalkmak için transferde düğmeye basan Çaykur Rizespor 2016 yılında Dnipro’dan Antalyaspor’a gelen orta saha oyuncusu Danilo ile görüşmelere başladı. 10 gün önce alacakları ödenmediği için Antalyaspor’dan ayrılan ve boşta olan Danilo’nun Rize’ye gelmesinin an meselesi olduğu ifade edildi.

Karadeniz ekibi 6 oyuncu transfer edecek. Teknik Direktör Okan Buruk’un verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Çaykur Rizespor yönetiminin hedefinde Galatasaray’dan Muğdat Çelik ve Ahmet Çalık da yer alıyor.