Geçen sezonun sona ermesinin ardından Vedat Muriç’i Fenerbahçe’ye gönderen ve daha sonra gol yükünü üstlenmesi adına Marko Scepovic ile Mostapha El Kabir’i kadrosuna katan Çaykur Rizespor, 2 oyuncusundan da beklediği verimi alamadı. Bunun üzerine sakatlığı nedeniyle ilk yarıda uzun süre oynayamayan El Kabir’in sözleşmesini fesheden ve geçtiğimiz hafta Çek forvet Milan Skoda’ya imza attıran Karadeniz temsilcisi, dün bir forvet transferi daha gerçekleştirdi. Mavi-Yeşilliler, Ukrayna devi Shakhtar Donetsk’ten Andriy Boriachuk’u renklerine bağladı.

Sportif direktör Yılmaz Bal ile Rize’ye gelen Boriachuk, Yeşil-Mavili formayı sırtına geçirdi.

Rize’ye geldi

23 yaşındaki forvet için Rizespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal’ın, Andrii Boriachuk için, Shakhtar Kulübü CEO’su Sergii Palkin ile Kiev’de yaptığı görüşmede prensip anlaşması sağlandı” ifadeleri yer aldı. Dün İstanbul’da sağlık kontrolünden geçirilen Boriachuk akşam saatlerinde Rize’ye geldi. Devre arasında Skoda’nın yanı sıra Denys Garmash, İvanildo Fernandes ve Mithat Pala’yı kadrosuna katan Rize’nin transfer çalışmalarına devam edeceği de gelen haberler arasında.