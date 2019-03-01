Bir dönem Çaykur Rizespor'da da top koşturan Iraklı futbolcu Ali Adnan, profesyonel kariyerinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.

Sezon başında Udinese'den 1 yıllığına Atalanta'ya kiralanan 25 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz Aralık ayında Gian Piero Gasperini'nin karşı çıkmasına karşın ülkesi Irak'ın Asya Kupası kampına katılmıştı.

Irak Milli Takımı'nın Katar'a 1-0 yenilerek son 16 turunda veda ettiği turnuvanın ardından Atalanta'ya geri dönen Ali Adnan, sözleşmesinin feshedildiğini öğrenmişti.

Rize'nin eski oyuncusu, çarşamba günü ise bir şok daha yaşadı. Irak Futbol Federasyonu, Ali Adnan'ın menajerinin takımın kaldığı otele gelmesinden ötürü oyuncuyu 6 ay milli takımdan men ettiğini açıkladı.

Kararı son derece komik bulduğunu ifade eden ve formunu koruyabilmek adına Bağdat Belediyespor kulübüyle idmanlara çıkan Iraklı defans oyuncusu, federasyona şu sözlerle tepki gösterdi:

"Menajerim otelde bulunur veya bulunmaz. Bu gayet normaldir. Biz Avrupa'da böyle öğrendik ama bazıları bu duruma sinirlenmiş. Eğer beni kadro dışı bırakıyorlarsa bunun profesyonel bir nedeni olmalı. Karara itiraz ettik."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler