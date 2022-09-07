Çaykur Rizesporlu Van den Hurk: İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor , ligin 5’inci haftasında 11 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesi, yeşil-mavili takıma bu sezon transfer olan Anthony Van den Hurk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 2’nci maçında gollerine başlamanın mutluluk verici bir olay olduğunu ifade eden Van den Hurk, “Maçı da kazanmamız Beni daha da mutlu etti. Tabii ki benim gollerimin galibiyetimize de yaraması tek isteğim. Benim gol atmam güzel bir şey ama bunun galibiyetle süslenmesi en önemli şey. Benim gol atıp kaybetmemizin hiçbir anlamı yok. Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar. O yüzden bir gol hedefi koymadım. Yeter ki goller galibiyetlere yardımcı olsun” şeklinde konuştu.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİ İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Yeni bir çevreye gelindiğinde bir alışma süreci olduğunu belirten Van den Hurk, “Geldiğim andan itibaren hem kulüp olarak hem şehir olarak herkes bana yardımcı oluyor. Bunu net bir şekilde görebiliyorum. Buda uyum sürecinizi kısaltan bir şey. Hem aileme hem bana herkes yardımcı oluyor. Şu anda önüme bakıyorum. Yeni bir takım bir şeyleri başarmam gerektiğini biliyorum. Onun için elimden gelenin en iyisini her maçta yapmaya çalışacağım” dedi.

"İYİ BİR MAÇ ÇIKARACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Hafta sonu Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak Yılport Samsunspor maçı ile ilgili konuşan Van den Hurk, “Samsunspor‘u biliyorum, arkadaşlarım anlattı. Şampiyonluk adaylarından, iyi oyuncuları var. Ama şu ana kadar iyi gitmiyorlar, son maçlarını da kaybettiler. Taraftarlarını mutlu etmek için çok hevesli bir şekilde buraya gelecekler. Çok istekli olacaklar. Bizim de en az onlar kadar istekli olmamız lazım ki maçı kazanabilelim. Derbi olduğunu farkındayım. İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA)