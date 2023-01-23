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Çaykur Rizesporlu taraftarlardan anlamlı koreografi

Çaykur Rizesporlu taraftarlar Denizlispor maçı öncesi Yiğit Demirel, Eren Başak ve Mohamed Abarhoun'u unutmadı, 'Şampiyonluğa kadar savaş' yazılı koreografisi sergiledi.

23 Ocak 2023, Pazartesi 20:43 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizesporlu taraftarlardan anlamlı koreografi

Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanın kapanış maçında Denizlispor 'u ağırlayan Çaykur Rizespor 'da taraftarlar, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşma öncesi anlamlı bir koreografi sergiledi.

10 Aralık 2022 tarihinde üzerine kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Yiğit Demirel, 6 Ağustos 2018 tarihinde trafik kazasında hayatını kaybeden Çaykur Rizespor taraftarı Eren Başak’ın ve Rizespor forması giydiği dönemde kansere yakalanan, devam eden dönemde hayatını kaybeden Mohamed Abarhoun'un bulunduğu koreografiyi sergiledi.

Eren, Yiğit ve Abarhoun'un için 'Şampiyonluğa kadar savaş' yazılı koreografisi taraftarların alkışını aldı.

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