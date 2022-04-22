Süper Lig'de 2. sırayı Konyaspor 'a kaptırmak istemeyen Fenerbahçe , küme düşme şansı oldukça azalan Rizespor 'a konuk oldu. Sarı-Lacivertli ekip, 35. saniyede 10 kişi kalan rakibini farklı yendi.

Karadeniz ekibinin taraftarları, Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin yeni umudu Arda Güler'e sevgi gösterisinde bulundu. Rizesporlu taraftarlar, Arda Güler'i hem alkışladı, hem de genç oyuncu lehine tezahüratlar yaptı.