Çaykur Rizesporlu futbolculardan hakem tepkisi

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşan Çaykur Rizespor , Morutan'ın son dakika golüyle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Maç sonu Çaykur Rizespor'da forma giyen Pohjanpalo ve Bryan Dabo açıklamalarında hakem Ali Palabıyık'ın kararlarına tepki gösterdiler.

'Hakem faulü görmedi'

Pohjanpalo açıklamalarında, "Yenilgiyi hak etmedik. Son pozisyonda herkes gördü. Hakem faulü görmedi. En iyi maçlarımızdan birini oynadık. Bence gelecek adına ümit veren bir maç oynadık. Bir sonraki maçı oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

'Herkesin malumu olan bir olay...'

Bryan Dabo ise karşılaşmanın ardından, "Maçın sonunda gelişen olaylar var, bu kadar tüm Türkiye'nin izlediği maç, herkesin gördüğü bir pozisyon var. Çok açık, üst üste pozisyonlar oldu, bunu herkes gördü. Herkesin malumu olan bir olayı konuşup kendimi tehlikeye atmak istemiyorum." sözlerini sarf etti.







