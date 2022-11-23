Çaykur Rizesporlu Benhur Keser: Seri yakalamak istiyoruz

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor , ligin 15'inci haftasında 26 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesi yeşil-mavili ekibin kanat oyuncusu Benhur Keser, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rizespor olarak iyi gittiklerini ifade eden Benhur Keser, "Güzel bir serimiz var. İyi bir seri yakaladığımızı düşünüyorum. En azından yenilmiyoruz. Galip gelemezsek bile iyi oyun oynayıp berabere kalmaya çalışıyoruz. Galip geleceğimiz maçlarda var. Çok zor bir lig oluyor. Zor maçlarımız var. İyi bir takımız. Bu ligde kimin kimi yeneceği belli olmuyor. Galip geleceğimiz maçlarda oldu ama berabere kaldık. Önümüzde güzel seri yakalayacağımız maçlar var. Gençlerbirliği maçı bunlardan birisi. Geçen hafta rakiplerimizden biri olan Boluspor'u güzel ve iyi bir oyunla yendik. Bu maçta güzel mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Önümüzde Gençlerbirliği maçı var. Ona da iyi hazırlanıyoruz. İnşallah bu maçı da kazanıp güzel bir aşama kaydedip seri yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HENÜZ YÜZDE 100'ÜMÜ VERDİĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Kendi performansını da değerlendiren Benhur, "Kendi performansımı yeterli bulmadım. İyi ve kötü oynadığım maçlar oldu. Henüz yüzde 100'ümü verdiğim düşünmüyorum. Bunun için de öz eleştiri yapıyorum. Tek sıkıntım ligde golle tanışamamak oldu" şeklinde konuştu.

"BU LİGDEN ŞAMPİYON OLUP ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Ligin ilk yarısındaki hedeflerinin play-off potasından kopmamak olduğunu söyleyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, "Takım olarak ilk yarı hedefimiz potadan kopmamak. Potada kalıp rakiplerimizle içerde ve dışarda iyi maçlar oynayıp yenilmemek. Bu uzun periyot. Takımda herkese ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman bu potada kalacağız. Bu ligden şampiyon olup çıkmak istiyoruz" dedi. (DHA)



