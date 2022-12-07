Çaykur Rizespor 'dan üzen haber... Yeşil-Mavililer, altyapı antrenmanı öncesinde 8 yaşındaki Yiğit Demirel'in üzerine kale direği düştüğünü, minik futbolcunun hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "7 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 16.45 sıralarında altyapı tesislerimizde elim bir olay yaşanmış, antrenman öncesi sahada oynayan çocuklardan birinin kale direğine asılması sonucu 2014 doğumlu futbolcumuz Yiğit Demirel‘in üzerine kale direği düşmüştür. Futbolcumuzun tedavisi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmektedir. Rizespor ailesi olarak büyük bir üzüntü içinde olmakla birlikte konuyla ilgili derhal idari inceleme başlatılmıştır. Minik Yiğit’e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşması için dualarınızı bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.





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