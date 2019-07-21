Çaykur Rizespor’dan transfer harekatı... Vedat Muriç’in Fenerbahçe’ye gidişi sürecinde hayli vakit kaybeden ve kadrosunu güçlendirme konusunda son derece geç kalan Karadeniz ekibi düğmeye bastı.

Sportif direktör Yılmaz Bal’ın yaptığı çalışmalar kapsamında iki transferde mutlu sona ulaşıldı. Belçika Ligi’nde Zulta Waregem forması giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu Nill De Pauw ile her konuda anlaşma sağlandı. Lokeren altyapısından yetişen ve Guingamp forması da giyen De Pauw’un birkaç güne kadar resmi imzayı atması bekleniyor. Yeşil-Mavililer, savunma için ise rotasını Hırvat bir isme çevirdi.

Transferler devam edecek

Anderlecht forması giyen 25 yaşındaki Hırvat stoper Antonio Milic’le de el sıkışıldı. Oyuncunun ailesiyle birlikte Rize’ye gelerek şehri gezdiği öğrenildi. Milic’in kiralık olarak takıma kazandırılması bekleniyor. İki futbolcuya da aynı anda imza attırmayı planlayan Rize’de transferlerin süreceği ifade edildi.