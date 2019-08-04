Çaykur Rizespor, Başkan Hasan Kartal'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sponsorluk sözü aldıklarına yönelik açıklamaları sonrası oluşan tepkilere basın bülteni ile cevap verdi.

Rizespor yayınladığı bültende şu ifadelere yer verdi:

"Başkanımız Hasan Kartal'ın bugün düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği sponsorluk ve reklam beklentisine yönelik sözlerinin amacı dışında kullanıldığı görülmektedir. Gerçek mecrasından saptırılmaya çalışılan açıklamanın özü sadece bir beklentinin telaffuz edilmesinden ibarettir. Malum Koç Holding bünyesinde yer alan çok sayıda marka birçok kulübe sponsorluk ve reklam desteği vermektedir. Çaykur Rizespor’un da bunlardan biri olabilme girişiminin tartışmaya açılması iyi niyetten uzak bir davranıştır.

Çaykur Rizespor Kulübü tüm markalar gibi, Koç Holding bünyesindeki şirketleri de reklam verenler arasında görmeyi arzulamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."