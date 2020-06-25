Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan’ın transfer iddialarına noktayı koydu. Yeşil-Mavili takım, son günlerde Galatasaray’a transfer olacağı konuşulan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini önceki gün 1 yıl uzatan Rize, opsiyonu kullanarak Oğulcan’ın boşa çıkmasına engel oldu. Bu şartlarda futbolcunun Çaykur Rizespor’daki sözleşmesi 2021 yılında tamamlanacak.

‘Hakkımızı kullandık’

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Oğulcan Çağlayan için opsiyon hakkımız vardı, menfaatlerimiz doğrultusunda bu opsiyonu kullandık. Oğulcan bildiğim kadarıyla sıcak bakmıyor. Gitmek istiyorsa, hukuki sorun mu olur, TFF ile çözüm mü olur bilmiyorum. Sözleşmede böyle bir madde vardı, Oğulcan Çağlayan ne yapar bilmiyorum. Sportif direktörümüz Yılmaz Bal daha önce birkaç kez kendisiyle görüştü ama sonuç alamadı” ifadelerini kullandı.