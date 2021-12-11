Çaykur Rizespor’dan galibiyet pozu

Süper Lig ’in 16. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Göztepe ’yi Pohjanpalo’nun 39. dakikada gelen kafa vuruşu ve 79. dakikada kullandığı penaltı atışıyla atığı 2, 90+4’te Eric Sabo’nun kaydettiği tek gol ile 3-1’lik skorla mağlup etti.

Maçın ardından Kulüp Başkanı Tahir Kıran’ın yanı sıra yöneticilerin, teknik ekibin ve futbolcuların içerisinde yer aldığı galibiyet fotoğrafı çekildi. Fotoğraf Çaykur Rizespor’un sosyal medya hesaplarından ‘Atmacadur 3 vurur 1 süzülur vay vay’ ifadeleriyle paylaşıldı.

İHA