Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçı sonrası flaş paylaşım: Ne oldu balonlara? Tüm havaları söndü!
Galatasaray deplasmanında tarihi bir galibiyet alan Çaykur Rizespor'dan maç sonrası flaş bir hamle geldi. Karadeniz ekibinin resmi twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olan Çaykur Rizespor, tarihi bir galibiyet aldı. Nefes kesen maçtan 4-3'lük zaferle ayrılan Karadeniz ekibi, Bülent Uygun yönetiminde çıktığı 2 maçtan 6 puan çıkardı ve 12. sıraya yerleşti.
Gelen zaferin ardından Karadeniz ekibinden flaş bir hamle geldi. Atmaca'nın resmi twitter hesabından maç sonu yapılan paylaşımda ''KDSDSFJKKDFJKASFJKADKJFJKFASKSADGJFJLSDGKLSDFKLADKLADSKSAKLLADSKLADSKLASKLDASLKŞASDFKFASKFKASLSAFKLASKLİAKLİASKLİASFASLKAKAS!! 4-3 yendik!'' ifadelerine yer verildi.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1372974378477051908
Ardından Türk Telekom Stadı'nda zafer pozu veren Karadeniz ekibi, ''İstanbul'da 21 ATMACA VAR!'' paylaşımını yaptı. İki gönderi de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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Özellikle; ''Ne oldu balonlara? Tüm havaları söndü!'' başlığıyla paylaşılan gönderi Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük tepki gösterdi. Karadeniz ekibinin son paylaşımı, kısa süre içerisinde etkileşim yağmuruna tutuldu.
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