Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olan Çaykur Rizespor, tarihi bir galibiyet aldı. Nefes kesen maçtan 4-3'lük zaferle ayrılan Karadeniz ekibi, Bülent Uygun yönetiminde çıktığı 2 maçtan 6 puan çıkardı ve 12. sıraya yerleşti.

Gelen zaferin ardından Karadeniz ekibinden flaş bir hamle geldi. Atmaca'nın resmi twitter hesabından maç sonu yapılan paylaşımda ''KDSDSFJKKDFJKASFJKADKJFJKFASKSADGJFJLSDGKLSDFKLADKLADSKSAKLLADSKLADSKLASKLDASLKŞASDFKFASKFKASLSAFKLASKLİAKLİASKLİASFASLKAKAS!! 4-3 yendik!'' ifadelerine yer verildi.









Ardından Türk Telekom Stadı'nda zafer pozu veren Karadeniz ekibi, ''İstanbul'da 21 ATMACA VAR!'' paylaşımını yaptı. İki gönderi de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.









Özellikle; ''Ne oldu balonlara? Tüm havaları söndü!'' başlığıyla paylaşılan gönderi Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük tepki gösterdi. Karadeniz ekibinin son paylaşımı, kısa süre içerisinde etkileşim yağmuruna tutuldu.



