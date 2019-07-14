Fenerbahçe'de gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan ve bu yaz takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Michael Frey'in Çaykur Rizespor'a transfer olmaya çok yakın. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal, İsviçreli futbolcunun transferi için Fenerbahçe yetkilileriyle temasa geçtiklerini ve yanıt beklediklerini bildirdi.

Karadeniz ekibinin ﻿﻿﻿Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye sattıktan sonra santrfor mevkiinde doğan boşluğu bir süredir İsviçreli forvetle doldurmak istediği konuşuluyordu. Sarı Lacivertliler'le 2022 yazına dek sözleşmesi bulunan Frey, geçtiğimiz sezon forma şansı bulduğu 25 maçta yalnızca 5 kez fileleri sarsabilirken 1 de asist kaydetmişti.