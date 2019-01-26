Bir sezon aranın ardından geri döndüğü Süper Li g’de Rize için ilkt yarı hiç de iyi geçmemişti. Ye şil- Ma vililer al dıklar ı tek galibiyet ve 9 beraberlikle son sırada devreye girmişti. Ara tranfser döneminde atağa kalkan Karadeniz ekibi sezonun ikinci devresi başlamış olsa da takviyelerini sürdürüyor. Savunmadan hücum hattına her böl geye transfer yapan Ri ze dün iki ismi daha renklerine bağladı. Ye şil-Mavililer daha önce Ye ni Malatya’da oy nayan ve oradan da Mısır’ın Pyramids takımına giden Azubuike’nin yanı sı ra Slovenya ekibi Domzale’de forma giye n Da rio Melnjak’ı tranfser etti .

Ara transferin şampiyonu!

Merkez orta sahada oynayan Azubuike ile sol bekte görev yapan Melnjak dün imzayı attı, ardından Ye şil-Mavlii formayı sırtlarına geçirip statta obj ektiflerin karşısına geçti. Karadeniz ekibi ara transferde Porto’dan stoper Awaziem, Portekiz’in Moreirense takımından stoper Abarhoun, Dinamo Kiev’d en sağ kanat Moroziuk, Fenerbahçe’d en sol kanat Aatif ile daha önce de ülkemizde Mersi n İdman Yu rdu ve Kayseri takımlarında oynayan forvet Nakoulma’yı almıştı.