Spor Toto Süper Lig 'de 17 puanla 17. sırada ateş hattında yer alan Çaykur Rizespor için gündeme Alexandre Pato iddiası geldi.

"Alexandre Pato ismi gündemimize gelmedi"

Radyospor'da Anadolu Ateşi programında Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, "Alexandre Pato ismi gündemimize gelmedi. Pato ismi menajerler aracılığıyla da kulübümüze önerilmedi. Pato ismini ben de sizler gibi sosyal medyada gördüm. Ama şunu söyleyebilirim; Pato'yu yüzeysel olarak biliyorum. Teknik anlamda hocamız ve ekibinin filtresinden geçerse ve oyuncu da gelmek isteriz ise böyle bir durum böyle bir ortam oluşursa sonrasında takımımızdan ayrılacak oyuncularla açılabilecek kontenjan sonrasında Çaykur Rizespor iyi ve kaliteli oyuncuyu geri kalmayacak güçtedir" ifadelerini kullandı.

Remy, Rizespor'dan ayrılacak mı?

Loic Remy konusunda ise Selimoğlu, "Loic Remy şu anda kulübümüzün oyuncusu. Remy'nin gidişiyle ilgili net bir durum söz konusu değil. Remy ile görüşmelerimiz devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Pato'nun kariyeri İtalya'nın Milan, İngiltere'nin Chelsea, İspanya'nın Villarreal takımlarında oynayan Pato, Çin'de Tianjin Tianhai, ülkesinde Internacional, Corinthians ve Sao Paulo'da görev yapmıştı. Pato geçtiğimiz sezonu ise MLS ekibi Orlando City'de geçirdi ve 1'i ilk 11, 5 maçta görev aldı.

Pato, Brezilya Milli Takımı'nın formasını ise 27 kez giydi ve 10 kez de fileleri havalandırdı. (Ajansspor)