Çaykur Rizespor’da Ünal Karaman’ın ayrılığının da perde arkasında önemli detaylar var. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa maçından önce Başkan Hasan Kartal ile bir toplantı gerçekleştirip ayrılmak istediğini iletti. Başkan Kartal ise son 3 maç kala ayrılmasının doğru olmadığını söyleyerek istifa talebini veto etti.

Kasımpaşa yenilgisi sonrası beraber Rize’ye döndüğü yöneticiler ve kulüp profesyonellerine ayrılıkla ilgili tek kelime etmeyen Karaman, tesislere gelir gelmez futbolcularla toplantı yaparak görevi bıraktığını duyurdu.

Bu sürece kadar Rizespor’dan olan tüm alacaklarını tahsil eden deneyimli teknik adamın bitime iki hafta kala, kader maçları öncesi görevini bırakması tek kelimeyle şok etkisi yarattı. Yönetimin bu nedenle Ünal Karaman’a çok kırgın olduğu da gelen haberler arasında.

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