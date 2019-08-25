Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Sivasspor'u konuk ederken karşılaşma öncesi skandal bir olay yaşandı. Çaykur Rizespor kafilesi, maç için Mehmet Cengiz Tesisleri'nden Çaykur Didi Stadyumu'na hareket ederken Faslı futbolcu El Kabir'i tesiste unuttular. Rizeli gazeteci Alihan Telatar'ın verdiği bilgiye göre tesislerde kalan ve otobüsü kaçıran 30 yaşındaki futbolcuyu Rizesporlu bir yöneticinin tesadüfen orada olduğunu ve Kabir'i abar topar sahaya getirdiği öğrenildi.

Görevliler tanımadı

Kafilede yer almayan ve yönetici ile sahaya gelen El Kabir'i görevliler tanımayınca skandallar peş peş peşe geldi. Yöneticilerin araya girmesiyle başarılı futbolcu stada giriş yapabildi.

Şaşkınlık yarattı

Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından transfer edilen El Kabir, takımın as forveti konumunda. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak bir futbolcunun tesislerde unutulması ve takım otobüsünde yer almaması ise şaşkınlık yarattı.

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