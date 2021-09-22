Süper Lig 'de 6. hafta mücadelesinde sahasında Altay'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor 'un teknik direktörü Bülent Uygun, "Talihsiz şanssız goller yiyerek mağlup ayrıldık. Bizim adımıza üzüntü verici. Kazanıp taraftarı mutlu etmek istiyorduk." dedi.

Uygun, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında kazanmak için çalıştıklarını ama beklentileri karşılayamadıklarını belirtti.

Maç öncesi sakatlıkların takımı olumsuz etkilediğini vurgulayan Uygun, "Remy maç öncesi sahaları bahane ederek sakatlığı olduğunu söyledi. Son maçta 5 dakika oynatmıştık. Joel'in belinin kitlenmesi nedeni ile sistemi değiştirmek zorunda kaldık. Sahada yüzde 68 topa sahip, oyun anlamında, kazanma adına mücadele eden iyi bir Rizespor vardı. Talihsiz şanssız goller yiyerek mağlup ayrıldık. Bizim adımıza üzüntü verici. Kazanıp taraftarı mutlu etmek istiyorduk." diye konuştu.

Çalışmanın karşılığını alamadıklarına değinen Uygun, "Çok iyi bir kadroya sahibiz. Futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Kaybettik taraftarımızdan özür diliyoruz. Sabırlı olursak başarı gelecektir." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor'da Remy krizi

Bazı gerçekleri konuşmanın gerektiğini kaydeden Uygun, şöyle devam etti:

"Takımdan 19 kişi gitti, bazı oyuncular gitmek istedi. Remy gitmek istedi, 'Ben bu paraları bulamam.' dedi. Gerisin geri geldi. 'İdmana çık' dedik, çıkmadı, 'Sakatım' dedi. Bazıları kampta, 'Hoca gider, sistem Türkiye'de nasıl olsa böyledir.' dedi. Velhasıl 20 futbolcu ayrıldı. Bizim istediğimiz oyuncular liglerde oynuyor. Başkanımız elinden geldiği kadar oyuncuları almaya çalıştı. Topladığımızda 11 transfer yaptık. Hepsi ağustos 15-20 arasında takıma girmiş. 10 hafta Sumudica'ya sabrettik mi? Haftalarca başka hocaya sabretmedik mi? Biraz sabır. Futbol oynamaya başladık."

Remy'nin gitmek için bütün alacaklarını istediğini belirten Uygun, yüksek bedelin ödenemediğini söyledi.

Sosyal medyada yapılan küfürlerin yanlış olduğunu vurgulayan Uygun, bunu kabul etmediğini sözlerine ekledi.

Son transfer Nathan Monzango'nun sakat çıkmasının şanssızlık olduğunu aktaran Uygun, tedavi sürecinin başladığını anlattı.

İyi bir kadroya sahip olduklarının altını çizen Uygun, "Sadece yapılması gereken radikal kararlar almamız gerekiyor. Bunları da alacağız. İyiye doğru giderken bazı kararlar alacağız. Altay takımını eski maçlara göre oynatmadık. Önemli eksiklere rağmen iyi işler yaptık. Artık çalışmaya biraz daha desteğe ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

AA