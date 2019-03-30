Çaykur Rizespor'da Muriç operasyonu

Sezonun ikinci yarısına damga vuran ve Fenerbahçe başta olmak üzere pek çok kulübün radarına giren Vedat Muriç için Rizespor elini çabuk tuttu. Karadeniz ekibi, Kosovalı forvetin kontratını 2 yıl uzatıyor.

30 Mart 2019, Cumartesi 06:27
- A +
Çaykur Rizespor'da Muriç operasyonu

Çaykur Rizespor’da transfer operasyonu erken başladı... Ligin ikinci yarısının en başarılı takımlarından biri olan Yeşil-Mavililer, ilk olarak Vedat Muriç için düğmeye bastı. Attığı gollerle takımı sırtlayan Kosovalı futbolcu, sergilediği performansla Fenerbahçe başta olmak üzere pek çok kulübün radarına girerken, Rizespor Yönetimi elini çabuk tuttu.

Karadeniz ekibi, 1 sene daha kontratı bulunan 24 yaşındaki Muriç’in mukavelesini 2 yıl daha uzatıyor. Taraflar prensipte el sıkışırken, Rizespor bu hamle ile transferde de dizginleri ele almış olacak. Başkan Hasan Kartal, Muriç’i ciddi bir bonservis teklifi gelmediği takdirde satmayı düşünmüyor.

Ömer Necati Albayrak

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.