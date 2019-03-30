Çaykur Rizespor’da transfer operasyonu erken başladı... Ligin ikinci yarısının en başarılı takımlarından biri olan Yeşil-Mavililer, ilk olarak Vedat Muriç için düğmeye bastı. Attığı gollerle takımı sırtlayan Kosovalı futbolcu, sergilediği performansla Fenerbahçe başta olmak üzere pek çok kulübün radarına girerken, Rizespor Yönetimi elini çabuk tuttu.

Karadeniz ekibi, 1 sene daha kontratı bulunan 24 yaşındaki Muriç’in mukavelesini 2 yıl daha uzatıyor. Taraflar prensipte el sıkışırken, Rizespor bu hamle ile transferde de dizginleri ele almış olacak. Başkan Hasan Kartal, Muriç’i ciddi bir bonservis teklifi gelmediği takdirde satmayı düşünmüyor.

Ömer Necati Albayrak