Çaykur Rizespor'un geçtiğimiz sezon Dinamo Kiev'den kiraladığı ve bu sezon da kadrosuna katmak için prensip anlaşmasına vardığı sağ bek Mykola Moroziuk sağlık kontrolünden geçti.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

Çaykur Rizespor’umuzun prensipte anlaşmaya vardığı, Mykola Moroziuk, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcunun; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.



