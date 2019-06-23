Aatif Antalyaspor’a gitti, Nakoulma beklentileri karşılayamadı, Aminu’nun ise kiralık sözleşmesi bitti. Çaykur Rizespor kanatları silbaştan yenilemeyi düşünüyor. Yerli olarak listede Kerim Frei var. Bu konuda Başakşehir ile temas kuruldu, cevap bekleniyor. Ancak esas bombalar yabancı transferinde patlayacak. Karadeniz ekibinin olmazsa olmazı Elvis Manu. Küme düşen Akhisar’da kariyerine devam etmek istemeyen 25 yaşındaki Hollandalı hücumcu için Çaykur Rizespor devreye girdi, görüşmeler çoktan başladı. Manu’nun pek çok talibi bulunurken, Yeşil-Mavililer elini çabuk tutup bir an önce imza attırmayı planlıyor. Rize’nin hocası İsmail Kartal, esas mevkisi sol kanat olan Manu, ileri uçta ve sağda da oynadığı için bu transferde ısrarcı.

Salli boşa çıktı

Gündemdeki diğer kanat oyuncusu ise Almanya’dan: Edgar Salli. Nürnberg ile kontratı biten 26 yaşındaki Kamerunlu yıldız, boşta. Geçen sezon Bundesliga’da çok az şans bulan Salli, Kamerun Milli Takımı’nda ise şu ana kadar 38 maça çıktı. 1.70 boyundaki Salli özellikle müthiş hızı ve driplingleriyle dikkat çekiyor. Oyuncuyla anlaşma zemini aranıyor.