Sezona Bülent Uygun yönetiminde başlayan Çaykur Rizespor , sonrasında Hamza Hamzaoğlu ile göreve devam etmişti. Son dönemde özellikle kendi sahasında oynadığı maçlarda başarılı bir performans sergileyen Karadeniz ekibi, her şeye rağmen hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor... Topladığı 10 puan ile ligin dibine demir atan YeşilMavililer, Fenerbahçe deplasmanında bir sürprize imza atmayı hedefliyordu ancak başarılı olamadı. Rizespor, sahadan mağlup ayrılırken, 15 hafta sonunda 10 puanda kaldı. Hamzaoağlu'nun öğrencileri, son sıradan ötesine gidemedi.

Deplasmanda yok!

Rizespor, özellikle dış sahada bu sezon sergilediği performans ile hayal kırıklığı yarattı. Karadeniz ekibi, bu sezon Fenerbahçe karşılaşması ile birlikte deplasmanda 8. kez sahaya çıktı. Ancak Karadeniz ekibi, dünkü maçla birlikte, söz konusu karşılaşmaların tamamında sahadan yenilgiyle ayrılmaktan kurtulamadı.







