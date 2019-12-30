Bu sezon deplasmanda çok başarısız bir performans ortaya koyan, iç sahada ise gösterdiği inişli çıkışkı grafikle düşme potasından uzaklaşamayan Çaykur Rizespor’da teknik direktör İsmail Kartal yine hedef tahtasında. Hafta içinde basın mensuplarına, “Sanki bu takım hep ilk 3’teydi de ben berbat ettim” diyerek tepki gösteren deneyimli hocaya Fenerbahçe maçının ardından istifa sesleri yükseldi. Yönetimin de sezon boyunca süren tepkiler nedeniyle bir durum değerlendirmesi yapma kararı aldığı öğrenildi. 20 puan toplayan Karadeniz ekibinde Kartal’la yapılacak toplantıdan sonra yol haritasının belirleneceği belirlendi.

Son karar verilecek!

Yeşil-Mavili idarecilerin Kartal’la yollarını ayırma noktasında birleştikleri ifade edilirken son kararın gerçekleştirilecek olan toplantının ardından karar verilecek. Atmacalar’da teknik direktörlük koltuğuna genç bir ismin getirilmesi konusunda düşünceler olduğu kaydedildi.

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