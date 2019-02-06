Gökhan Akkan, Mehmet Cengiz Tesisleri’ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci yarıya çok güzel başladıklarını belirtti. İlk yarıyı çok düşük puanla tamamladıklarını ifade eden Gökhan, "Hedefimiz üç maçta da galibiyet almaktı ve arkadaşlarımızla bunu başardık. Bunu da devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Gökhan, hafta sonu oynayacakları Antalyaspor maçına iyi hazırlandıklarının altını çizerek, "Antalyaspor maçını da kazanmak istiyoruz. Kendi sahamızda ve taraftarımızın önünde oynayacağız. Taraftarımızın bize destek vermesini istiyoruz. Onların da desteğiyle bu maçımızı da kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çaykur Rizesporlu kaleci, performansına ilişkin ise şunları kaydetti: "Tüm takım arkadaşlarım elinden geleni yapıyor. Bunu da birlik ve beraberlikle başarıyoruz. Bireysel olarak bir şeyler katmaya çalışıyorum. Bu başarı takımın başarısıdır. Yeni transferlerin gelmesi ile birlikte takımın havası değişti. Çok iyi futbolcular, takıma çok güzel katkı veriyorlar."

AA