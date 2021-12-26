Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Kendi sahamızda kazanmamız gerekiyordu, öyle umut ediyorduk ama maalesef kazanamadık. İlk yarıda özellikle iyi bir oyunda oynayamadık. Rakibin oyununa karşılık maalesef agresif olamadık. Ön tarafta oyun kurmalarına çok müsaade ettik. Sonuçta ilk yarının sonuna doğru yediğimiz penaltı golüyle içeriye 1-0 mağlup girdik. İkinci yarıda biraz daha rakip sahada oymaya başladık, pozisyon da bulduk. Ama gol atamadık. Sonuçta 1-0 mağlup olduk. Haftalar sonra kendi evimizde yenilmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu biraz zor geldi bize, üzüldük. Yine aynı şekilde aynı güvenle yolumuza devam edeceğiz. Hala eksiklerimiz var. Bu transfer döneminde bize daha çok güç katacak birkaç ihtiyacımızı tamamlamamız gerekecek. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Şimdi yönetimle oturacağız. 4 gün burada çalışıp sonra izin yapıp ardından Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Cüneyt hocanın bariz bir hatası olmadı. Zaten onu hataya sürükleyecek çok fazla pozisyonumuz da yoktu. Onu zorlayacak bir maç olmadığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

DHA