İkinci yarıda art arda aldığı galibiyetlerle ateş hattından çıkan ve üst sıralara tırmanan Çaykur Rizespor’da gündem Vedat Muriç...

Karadeniz ekibinde çıktığı 26 maçta 11 kez ağları sarsan ve 7 de gol pası veren Kosovalı oyuncu, devlerin gündemine girdi. Özellikle gol yollarında sıkıntı çeken Fenerbahçe’nin transfer listesinin ilk sıralarında yer alan 24 yaşındaki oyuncu için Rize yönetimi devreye girdi.

Mavi-Yeşilli ekip 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan Muriç’in anlaşmasını uzatmak istiyor.

Karadeniz temsilcisi, sezonun tamamlanmasının ardından Muriç’e zamlı kontrat önermeyi planlıyor.

Buruk da kalsın istiyor

Başarılı oyuncunun da Rize’de oldukça mutlu olduğu ve yönetimin yeni sözleşme teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Teknik direktör Okan Buruk’un da kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan Muriç’in takımda kalması için yönetime ısrarcı davrandığı kaydedildi