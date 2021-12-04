Ligde kalma savaşı veren ve dibe demir atan Rizespor için artık her puan altın değerinde. “Kadıköy’den mutlaka puan alacağız” diyen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, zorlu deplasmanda sahaya süreceği kadroya son şeklini vermeye çalışıyor.

Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Gökhan Gönül’ün eski takımına karşı oynayıp oynamayacağı belirsiz. Tecrübeli sağ bekin son durumu bugün netlik kazanacak. Rizespor, güçlü rakibinden deplasmanda en son 2013-14 sezonunda seyircisiz oynanan maçta 0-0’lık skorla puan almıştı.