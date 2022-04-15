Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes Fenerbahçe maçında yok
Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olan Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes şoku yaşandı. Sarı kart sınırında olan genç yıldız, maçta gördüğü kart sonrasında Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig 'in 33. haftasında Çaykur Rizespor , deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Maç öncesinde konuk ekipte Portekizli futbolcu Gedson Fernandes sarı kart sınırında bulunuyordu. Genç futbolcu mücadelenin 74. dakikadasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Karadeniz ekibi gelecek hafta sahasında Fenerbahçe 'yi konuk edecek. Bu karşılaşmada Gedson Fernandes forma giyemeyecek.