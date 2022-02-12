Lig'de 25. haftanın ilk maçı Altay ve Çaykur Rizespor arasında oynandı. Düşme hattında yer alan iki takımın mücadelesinde taraflar gol atamayınca maç 0-0 tamamlandı.

Bu sonucun ardından Altay puanını 22 yaparken Çaykur Rizespor puanını 23'e yükseltti. Mücadelede 90 dakika forma giyen Portekizli Gedson Fernandes performansıyla göz kamaştırdı.

Altay maçında girdiği 28 ikili mücadelenin 20'sini kazanan Gedson Fernandes, bu sezon bir Süper Lig karşılaşmasında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu. Ayrıca genç yetenek yüzde 86 pas isabeti, 6 başarılı çalım, 8 topu geri kazanma, 3 top kapma ile 2 pas arası yaptı.

Süper Lig'in 26. haftasında Altay deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Başakşehir'i konuk edecek.



