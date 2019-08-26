Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA) - Gençlerbirliği'nin ardından kendi sahasında Demir Grup Sivasspor'u da mağlup eden Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk 2 haftayı kayıpsız tamamladı. Yeşil-mavili ekipte, galibiyetlerin mutluluğu yaşanırken diğer yandan Mostapha El Kabir'in sağlık durumu ise moralleri bozdu.

Çaykur Rizespor’un yeni transferi El Kabir, Demir Grup Sivasspor maçının 10’uncu dakikasında Appindangoye’nin müdahalesi ile yerde kaldı. Yerden kalkamayan oyuncu sedyeyle oyundan çıkarak soyunma odasına götürüldü. Buradan ambulansla hastaneye götürülen oyuncunun çekilen röntgeninde sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

BAKIR: BURUK SEVİNÇ YAŞIYORUZ

El Kabir'in sakatlığından dolayı büyük bir üzüntü duyduklarını belirten Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Çaykur Rizesporumuzun ligin ilk 2 haftasında topladığı 6 puanın önemi büyük. Lige bu şekilde başlamak bizim ve takımımız adına mutluluk verici ama aldığımız galibiyetlerin buruk sevincini yaşıyoruz. El Kabir’in durumu bizleri çok üzdü. Galibiyet sevincimiz eksik kaldı. Takımımız için çok önemli bir oyuncu. Hem teknik özellikleri hem de savaşçı ruhu bizim için çok katkı sağlayıcı. Kabir Maalesef şanssız bir sakatlık geçirdi. Uzun bir süre aramızda olamayacak" dedi.

"FUTBOLCU UNUTULDU DİYE BİR ŞEY OLMAZ"

Bakır, El Kabir'in Demir Grup Sivasspor maçı öncesi tesislerde unutulduğu hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek "Üzüldüğümüz başka bir nokta ise sakatlandığı gün asılsız haberlerin çıkmış olması. Rizespor tesisleri ile stadyum arası 5 dakika sürmüyor. Futbolcu unutuldu diye bir şey olmaz. Futbolcunun maç öncesi tedavisi vardı. Tedavi uzayacağı anlaşılınca takım gecikmesin diye stadyuma hareket etti ve bir yöneticimiz tesislerde kalarak El Kabir’in stadyuma gidişine yardımcı oldu. Basında son zamanlarda duyumlar üzerinden yapılan haber sayılarında ki artış düşündürücü boyutlarda" diye konuştu.

"HALA EKSİK NOKTALARIMIZ VAR"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Bakır, "Tam hazır olmadan 2'de 2 yapmak çok değerli. Takımımıza çok önemli takviyeler yaptık fakat hala eksik noktalarımız var. Transferde olmazsa olmazımız en doğru tercihi bulabilmek. Rizespor'da oynamak isteyen, sadece para kazanmak amacında olmayan, duruşuyla takımına katkı sağlayacak isimleri kadromuza katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



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