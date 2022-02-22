Çaykur Rizespor , Spor Toto Süper Lig ’in 27. haftasında pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi günü Mehmet Cengiz Tesislerinde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen 2 antrenman ile tamamlandı.

Günün ilk antrenmanı ısınma hareketleri tamamlayan Çaykur Rizespor’un antrenmanı top kapmaca ile devam ederek çift kale maç ile son buldu. Günün ikinci antrenmanında ise yeşil-mavili ekip taktik çalışması yaptı.

Öte yandan sakatlıkları devam eden file bekçisi Gökhan Akkan ile Aminu Umar takımdan ayrı olarak bireysel çalıştı.