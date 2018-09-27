Çaykur Rizespor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında 30 Eylül Pazar günü Fenerbahçe’yi konuk edecek Çaykur Rizespor, hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri’nde tam kadro olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından kısa pas çalışması yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, ilk 20 dakikanın ardından basına kapalı devam etti. Medyaya kapalı bölümde taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı kaydedildi.

Çaykur Rizespor’un defans oyuncusu Montassar Talbi, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, alınan olumsuz sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine gidildiğini hatırlatarak, "Önceki hocamıza da teşekkür ediyorum. Çok iyi bir çalışma ortamımız vardı. Şimdi de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hocamızın taktik anlayışına uyum sağlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günler çok daha iyi olacak." ifadelerini kulladı.

AA