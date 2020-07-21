Çaykur Rizespor’da büyük mutluluk

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal’dan açıklamalar...“Yeni Malatyaspor galibiyetiyle düşme riskimiz azaldı” diyen Kartal, “Bu maça çok inanmışlardı. Hocalarımız da yeni olmasına rağmen onlar da çok iyi takımı yönetti. Hep beraber yönetimiyle, teknik heyeti ile sporcusu ile bu maçı aldık. Çok mutluyuz" diye konuştu