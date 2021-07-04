Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde günün ikinci antrenmanını yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, pas oyunuyla devam etti. Yarı sahada çift kale maçla günün ikinci antrenmanı tamamlandı. Kaptan Selim Ay çift kale maç sonrası takımıyla birlikte galibiyet pozu verdi.
TRANSFERLER BEKLENİYOR
Eksik kadrosuyla çalışmalarını sürdüren yeşil-mavili ekipte teknik direktör Bülent Uygun takıma yapılacak takviyeleri bekliyor. Özellikle hücum bölgesine yapılacak transferler için ciddi aşama kaydeden Çaykur Rizespor, Salomon Rondon transferini tamamlamak istiyor.
DHA