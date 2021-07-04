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Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun transferleri bekliyor

Eksik kadrosuyla çalışmalarını sürdüren yeşil-mavili ekipte teknik direktör Bülent Uygun takıma yapılacak takviyeleri bekliyor.

04 Temmuz 2021, Pazar 20:30 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun transferleri bekliyor

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde günün ikinci antrenmanını yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, pas oyunuyla devam etti. Yarı sahada çift kale maçla günün ikinci antrenmanı tamamlandı. Kaptan Selim Ay çift kale maç sonrası takımıyla birlikte galibiyet pozu verdi. 

TRANSFERLER BEKLENİYOR

Eksik kadrosuyla çalışmalarını sürdüren yeşil-mavili ekipte teknik direktör Bülent Uygun takıma yapılacak takviyeleri bekliyor. Özellikle hücum bölgesine yapılacak transferler için ciddi aşama kaydeden Çaykur Rizespor, Salomon Rondon transferini tamamlamak istiyor. 

DHA

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