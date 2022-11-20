Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor , sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. İyi bir mücadele ettik. Ligin en az gol yiyen takımı ve çok dar oynayan bir takımıydı. Dar alanda pozisyon çıkarmasını da bildik. Sonrasında uzun toplara dönünce iş ikinci topları alarak hücuma çıktık ve 1-0 kazanarak 3 puan aldık. Çok önemli bir 3 puandı çünkü rakibimizle oynuyoruz. Rakibimizi kendi evimizde yenmemiz bir avantajdı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, kutluyorum" ifadelerini kullandı. (İHA)