Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında konuk olduğu Sakaryaspor'la 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor 'da teknik direktör Bülent Korkmaz, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bireysel hatalar ve son vuruşlarda sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Korkmaz, "Diğer kazanamadığımız maçlarda olduğu gibi bu maçta da aynı şey, yaşadık bireysel hataların önüne geçemiyoruz. Kazanamadığınız maçlarda da son vuruşu takıma karşı pozisyon bulmamıza rağmen o son vuruşu yapamadık ve ne zaman son vuruşu yapsak o zaman kazanıyoruz. Bizim iki tane sıkıntımız var sezon başından beri bireysel hatalar ve o son vuruşu yapamamamız. Takımların hemen hemen hepsi bize topla oynamamıza müsaade ediyor artı topun arkasında olup çok çabuk daralıyorlar. Ama ona rağmen bunu çözüyoruz ancak son vuruşlarda sorunumuz var. İnşallah bundan sonrada onlar da olmaz." dedi. (İHA)