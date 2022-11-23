Çaykur Rizespor’da Bolasie damgası
Son haftalarda çıkış yakalayan Çaykur Rizespor’da Bolasie fırtınası esiyor. Yeniden Süper Lig’e geri dönmek isteyen Karadeniz ekibinde Bolasie son 5 haftada 5 kez fileleri havalandırıp takımına önemli bir katkı sağladı. Sezon sonunda kontratı bitecek olan oyuncuyla yeni mukavele yapılması bekleniyor.
Son haftalarda çıkış yakalayan Çaykur Rizespor ’da Bolasie fırtınası esiyor.
Yeniden Süper Lig ’e geri dönmek isteyen Karadeniz ekibinde Bolasie son 5 haftada 5 kez fileleri havalandırıp takımına önemli bir katkı sağladı.
Sezon sonunda kontratı bitecek olan oyuncuyla yeni mukavele yapılması bekleniyor.