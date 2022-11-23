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Çaykur Rizespor’da Bolasie damgası

Son haftalarda çıkış yakalayan Çaykur Rizespor’da Bolasie fırtınası esiyor. Yeniden Süper Lig’e geri dönmek isteyen Karadeniz ekibinde Bolasie son 5 haftada 5 kez fileleri havalandırıp takımına önemli bir katkı sağladı. Sezon sonunda kontratı bitecek olan oyuncuyla yeni mukavele yapılması bekleniyor.

23 Kasım 2022, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor’da Bolasie damgası

Son haftalarda çıkış yakalayan Çaykur Rizespor ’da Bolasie fırtınası esiyor.

Yeniden Süper Lig ’e geri dönmek isteyen Karadeniz ekibinde Bolasie son 5 haftada 5 kez fileleri havalandırıp takımına önemli bir katkı sağladı.

Sezon sonunda kontratı bitecek olan oyuncuyla yeni mukavele yapılması bekleniyor.

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