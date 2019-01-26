Çaykur Rizespor’da başkanlığa Hasan Kartal seçildi

Çaykur Rizespor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin 89. olağan kongresi gerçekleştirildi. Kongrede eski Başkan Hasan Kemal Yardımcı’nın istifa etmesiyle yerine başkan olarak geçen Hasan Kartal, tek listeyle seçildi. Kartal, geçirdiği rahatsızlığından dolayı kongreye katılamazken kongre 64 üyenin imzası ile çoğunluk sağlanarak başlatıldı. Kongreye Çaykur Rizespor’un hayatta olan eski başkanlardan Ali Baba Çillioğlu’nun yanı sıra MHP’nin Rizeli MYK Üyesi Recep Bakırcı, İl Başkanı İhsan Alkan, Rizespor yöneticileri ve taraftarlar katıldı.

Kongrede konuşan Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan, Rize’nin bir marka şehir olduğunu kaydederek, “Rizeli siyasetçilerin 30 yıldır ülkemizi yönetmesi bir rastlantı değildir. İlimizin marka şehir olmasından kaynaklanmaktadır. Rizespor’da marka şehrin marka takımıdır. Biz de yönetim olarak marka takımı layık olduğu yere taşıyacağız. Kulübümüze bugüne kadar değerli insanlar hizmet etmiştir. Biz de yönetim olarak takımı TFF 1. Lig'de aldık. Şampiyon olup Süper Lig'e yükselttik. İlk yarıda beklenen sonuçları alamadık. Ara transferde 7 oyuncu takıma kattık. İkinci yarıya bambaşka bir takımla sahada mücadele edeceğiz” dedi.

Süper Lig'de mücadelenin zor geçtiğine dikkat çeken Başkan Vekili Saruhan, “Büyük bir rekabetin yaşandığı Süper Lig'de kalıcı olup kafaya oynayacak bir takım kurduk. Ara transferde alınan yedi oyuncu için kulübümüzün kasasından tek kuruş çıkmadı. Hepsi sponsorların verdiği paralarla alındı. Bu takımla bu yılki hedefimiz Süper Lig'de kalmaktır. Gelecek yıllarda daha büyük hedeflerimiz olacak” şeklinde konuştu.

"Çaykur Rizespor'un toplam borcu 96 milyon 299 bin TL"

Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er ise, Rizespor’un 96 milyonluk bir borcu olduğunu dile getirerek, "Çaykur Rizespor'un şu anki toplam borcu 96 milyon 299 bin liradır. Ara transferde 7 futbolcu aldık. Onların maliyeti ise 3 milyon Euro'dur. Kulüp olarak bankalara ve finans kuruluşlarına tek kuruş borcumuz yoktur” diye konuştu.

Rizespor A.Ş. ortaklarından Celal Hop da, 2018'de başlanan altyapı tesisinin yüzde 40'ının tamamlandığını kaydederek, “Spor Toto sponsorluğunda yaptığımız altyapı tesisleri 2020 yılı sonunda tamamlanacaktır. 18 milyon 500 bin lira keşif bedelle yapılan altyapı tesisimi bin metrekare zemin alanla toplam 7 bin metrekarelik olacak. 7 katlı altyapı tesisimiz 108 yatak kapasiteli olacak” ifadelerini kullandı.

Kulüp dernek başkanlığına seçilen Hasan Kartal'ın listesinde şu isimler yer aldı:

"Ali Zeki Saruhan, Ali Haydar Er, Yusuf Ziya Alim, Süleyman Pınarbaşı, Arslan Kalkavan, Hasan Yavuz Bakır, Serkan Karavin, Ahmet Haşımoğlu, Celal Hop, Adnan Er, Saffet Kopuz, Sedat Abanoz, Hasan Türüt, Talha Küçükvar, Erdal Yaşar Hoşver, Sinan Mete Cem Kuyumcu."

Yedek üyelikler ise şu isimlerden oluştu:

"Mehmet Kar, Ali İmran Büyük, Ahmet Dokumacı, Hızır Ümit Şişmanlar, Abdullah Kopuz, Günaydın Memişoğlu, Musa Tafralı."

İHA