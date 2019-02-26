Çaykur Rizespor’da Aatif şoku

Çaykur Rizespor’un 32 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Aatif Chahechouhe sakatlandı.

26 Şubat 2019, Salı 18:00 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor’da Aatif şoku

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında oynadığı 6 maçın 5’ini kazanan ve 1’ini beraberlikle tamamlayan Çaykur Rizespor’da yakalanan 6 maçlık çıkışta takıma önemli katkı sağlayan Aatif Chahechouhe, sakatlığı nedeniyle bugün yapılan antrenmana katılmadı.

Yeşil mavili takımın devre arasında kadrosuna kattığı ve geride kalan 6 haftalık bölümde tüm maçlarda görev alan Aatif Chahechouhe’nun bugün saat 17.30’da antrenman öncesi planlanan basın toplantısının da sakatlığı nedeniyle iptal edildiği belirtilirken, tecrübeli futbolcunun hafta sonu Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alıp almayacağının ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.

Aytekin KALENDER / RİZE (DHA) - 

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