Rizespor’a gelir gelmez çıktığı 10 Süper Lig maçında 6 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Remy sonrasında ise sakatlık kabusuyla boğuştu. En formda döneminde Koronaya yakalanan Fransız yıldız, 11. haftadan bu yana takımından uzak. Kasık operasyonu geçirdikten sonra uzun bir dönem rehabilitasyon süreci geçiren Remy, Antalya kampında takımla çalışmalara başladı. Milli ara dönüşünde oynanacak Karagümrük mücadelesine kulübede başlaması beklenen dünyaca ünlü yıldız, teknik direktör Bülent Uygun’un şans vermesi halinde sahaya çıkabilecek.