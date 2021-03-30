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Çaykur Rizespor'a Remy müjdesi

Çaykur Rizespor'da Remy’nin uzun süreli sakatlığı bitti. Antalya kampında saha çalışmalarına başlayan oyuncu, takımla da beraber idman yapıyor. Remy’nin Karagümrük maçında şans bulması bekleniyor

30 Mart 2021, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor'a Remy müjdesi

Rizespor’a gelir gelmez çıktığı 10 Süper Lig maçında 6 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Remy sonrasında ise sakatlık kabusuyla boğuştu. En formda döneminde Koronaya yakalanan Fransız yıldız, 11. haftadan bu yana takımından uzak. Kasık operasyonu geçirdikten sonra uzun bir dönem rehabilitasyon süreci geçiren Remy, Antalya kampında takımla çalışmalara başladı. Milli ara dönüşünde oynanacak Karagümrük mücadelesine kulübede başlaması beklenen dünyaca ünlü yıldız, teknik direktör Bülent Uygun’un şans vermesi halinde sahaya çıkabilecek.

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