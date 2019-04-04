Çaykur Rizespor’u ziyaret eden Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk’la görüştü. Öğrenciler duygularını kaleme aldıkları mektupları futbolculara verdi, Beşiktaş maçında başarılar diledi.

Rize Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu İngilizce hazırlık 5’inci sınıf öğrencileri Çaykur Rizespor’a moral ziyaretinde bulundu. Okul Müdürü Kadem Bakırcı ve öğretmenleri ile beraber Mehmet Cengiz Tesisleri'ne giden öğrenciler futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk’la görüştü. Öğrenciler Çaykur Rizespor ile ilgili duygularını kaleme aldıkları mektupları futbolculara verirken, öğrencilerden İlber Safa Mete mektubunu Okan Buruk’a okudu. Mete “Öncelikle sizlerle tanışma imkanını bizlere sunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Çaykur Rizespor’umuzun 2’inci dönemki başarısından dolayı çok mutluyuz. Tabii ki başarınız tesadüf değil, çok çalıştınız. Bizler de sizleri örnek alıyoruz. Haftaya yapılacak olan Beşiktaş maçında başarılar dileriz, yenseniz de yenilseniz de kalbimiz sizinle, sizi çok seviyoruz” dedi.

Öğrencilerin sevgi gösterilerini karşılıksız bırakmayan teknik direktör Okan Buruk, ziyaretlerinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Mektup yazdığınız için teşekkür ediyorum, hepimiz özlemişiz. Destekleriniz bizleri güçlendiriyor. Rizespor formalarınızı üzerinizden çıkarmayın “diye konuştu.

Ziyarette öğrencilere Çaykur Rizespor forması hediye edilirken, günün anısına fotoğraf çekildi.

Arzu ERBAŞ / RİZE(DHA)