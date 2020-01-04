Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında ev sahibi takıma PFDK tarafından açılan pankart nedeniyle 24 bin TL ceza verilmişti.

TFF'nin yaptığı açıklama şu şekildeydi...

29.12.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, Çaykur Rizespor'un, tribünde spor ahlakına aykırı pankart açılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir...

Yanal pankartı ceza getirdi!

Bu karşılaşmada Rizespor taraftarı Doğu Türkistan bayrakları açmıştı. Ev sahibi takıma verilen cezanın bu nedenle olduğu sosyal medyada speküle edilmişti.

Ancak Çaykur Rizespor'a verilen 24 bin TL'lik cezanın Ersun Yanal ile alakalı bir pankart nedeniyle olduğu ortaya çıktı.