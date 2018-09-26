Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Tarsus İdman Yurdu'nu Oleksandr Gladky'nin attığı gollerle 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

26 Eylül 2018, Çarşamba 22:29
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Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda ağırladığı Tarsus İdmanyurdu’nu 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ali Şansalan, Önder Yılmaz, Gökmen Baltacı

Çaykur Rizespor: Ujkani, Traore, Talbi, Jach (Dk. 87 Emir Han Topçu), Koray Altınay, Abdullah Durak, Petrucci, Samudio (Dk. 66 Umar), Süleyman Koç (Dk. 78 Ali Çamdalı), Mustafa Saymak, Gladkyy

Tarsus İdmanyurdu: Anıl Demir, Abdurrahman Canlı, Yasin Elmas (Dk. 76 Emre Can Dönmez), Gökhan Sinanoğlu, Samet Eker (Dk. 58 Emir Kaan Gültekin), Abdullah Halman, Mert Özdestici, Koray Şanlı, İbrahim Hırçın, Sefa Durmuş, Mustafa Yılmaz (Dk. 67 Yasin Abdioğlu)

Goller: Dk. 33 ve 56 Gladkyy (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Dk.37 Mustafa Saymak, Dk.62 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor)

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