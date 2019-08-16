Çaykur Rizespor, Yusuf Acer'i transfer etti

Çaykur Rizespor, Altınordu'dan 22 yaşındaki sol bek Yusuf Acer ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

16 Ağustos 2019, Cuma 19:37
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Çaykur Rizespor, Yusuf Acer'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Altınordu’dan Yusuf Acer ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Yusuf Acer’in transferiyle ilgili Altınordu Kulübü ile anlaşma sağlanmasının ardından 22 yaşındaki oyuncu ile de her konuda anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Altınordu’nun sol beki Yusuf Acer ile 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Dört sezondur Altınordu Kulübünde oynayan ve 110 resmi maçta yer alan Yusuf Acer’e kulübümüze ’Hoş geldin.’ diyerek başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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