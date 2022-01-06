Süper Lig takımı Çaykur Rizespor transferde atağa geçti. Listesine birçok isim ekleyen Karadeniz temsilcisi Süper Lig'den sürpriz bir stoper gündemine aldı.

Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'da forma giyen tecrübeli savunmacı Semih Kaya'ya ve kulübüne transfer teklifi yaptı.

Yeni Malatyaspor'un Semih'in transferinden bonservis beklentisi olduğu vurgulandı.

Kubilay'a teklif

Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'a Semih Kaya dışında Kubilay Kanatsızkuş için de teklifte bulundu.

Hamzaoğlu ile daha önce çalıştı

Kariyerinde Galatasaray , Sparta Prag ve Yeni Malatyaspor takımları bulunan Semih Kaya, Y. Malatyaspor'da sezonun ilk yarısında 18 maçta forma giydi. Semih, Galatasaray ve Malatya'da, Ç.Rizespor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile birlikte çalışmıştı.

13 maçta görev aldı

24 yaşındaki santrfor Kubilay Kanatsızkuş ise Malatya'da 13 maçta görev aldı ve 1 gol attı. Kubilay da Hamzaoğlu ile Bursaspor ve Yeni Malatyaspor'da çalışmıştı.

Kaynak: Ajansspor