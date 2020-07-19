Süper Lig'in 33. haftasında 32 puanla 15. ve 16. sıraları paylaşan Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor, 3 puan için kozlarını paylaşacak. Rize'de oynanacak 90 dakika, iki takımın kaderini belirleyebilir. Rize evinde kazanıp rakibini sıralamada sollamanın hesaplarını yapyıyor. Malatya ise hayati 3 puanı hanesine yazdırmanın peşinde.

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports MAX 1 ekranlarından naklen yaıynlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Fernandes, Talbi, Melnjak, Mustafa, Vetrih, Boldrin, Harmash, Samudio, Skoda

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Donald, Acquah, Gökhan, Robin Yalçın, Murat, Umut Bulut

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde sahalarında aynı puana sahip iki takımın ligde kalma yarışında çok zor bir maça çıkacağını belirtti. Teknik direktör Ünal Karaman’ın hafta başında görevden ayrıldığını ve yerine yeni teknik ekibin geldiğini hatırlatan Kartal, Çaykur Rizespor olarak hiçbir huzursuzluk, problem ve sıkıntılarının olmadığını, ligde kalma yarışında son iki hafta üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini aktardı.

Sezona teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başlayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ilk yarıyı 24 puanla 8. sırada tamamladı. İkinci yarıda ise büyük bir düşüş yaşayan Malatya temsilcisi, oynadığı 15 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

İkinci yarıda sadece 8 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor, 32. haftayı 32 puanla ve averajla 15. sırada tamamladı. Sarı-siyahlılar, ligin kalan iki maçında da önemli maçlara çıkacak.

Bu hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile sonraki hafta ise sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçlardan alacağı sonuçlarla ligde kalmayı hedefliyor.



