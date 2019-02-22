Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına harika bir başlangıç yapan ve çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Çaykur Rizespor 23. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile sahasında karşılaşacak. Karadeniz ekibi rakibini mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Son 4 maçında galip gelemeyen Yeni Malatyaspor ise bu şansızlığını Çaykur Rizespor karşısında bitirmek istiyor.

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak ve bu akşam saat 20:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler...

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Awaziem, Moroziuk, Melnjak, Saadane, Azubuike, Umar, Boldrin, Aatif, Muriç

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Seth, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Guilherme, Barış Alıcı, Eren

Çaykur Rizespor seri aşkına!

18. kez mücadele ettiği Süper Lig’de sezonun ilk devresini tarihinin en kötü performansını sergileyerek son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, ikinci devre ile birlikte yükselişe geçti. İlk devrede oynanan 17 maçta sadece bir galibiyet alarak 12 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, ikinci devrede çıktığı 5 maçta ise 13 puan aldı ve küme düşme hattının üzerine çıktı. Bugün sakatlığı bulunan Petrucci dışında tam kadro bir şekilde zorlu maça hazırlanan Atmacalar parola 3 puan.

Yeni Malatya, 7 eksikle

Süper Lig’de 4. sırada yer alan ve Avrupa bileti kovalayan Evkur Yeni Malatyaspor, bugün deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçına 7 eksikle çıkacak. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, dün yapılan antrenmanın ardından Rize’ye hareket eden Sarı-Kırmızılılar’da stoper Murat Akça, sağ bek Issam Chebake, sol bek Rahman Buğra Çağıran, sağ kanat Thievy Bifouma ve forvet oyuncuları Aboubakar Kamara ile Ömer Şişmanoğlu sakatlıklarından dolayı, sol kanat Adem Büyük ise cezası nedeniyle kadroda yer almadı.



