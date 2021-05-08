Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı (CANLI)

Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 40. haftasında kozlarını paylaşıyor. Bülent Uygun'un takımın başına geçmesiyle alt sıralardan uzaklaşan Karadeniz ekibi, İrfan Buz'la ligde kalmayı hedefleyen Yeni Malatya'yı ağırlıyor. İki takım da alınacak bir galibiyetle düşme stresini ortadan kaldırmayı planlıyor. Zorlu mücadele öncesinde Rize'de eksiklerin fazlalığı dikkat çekiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - YENİ MALATYASPOR CANLI İÇİN TIKLAYIN

Kart cezası nedeniyle Fernando karşılaşmada takımını yalnız bırakırken, aynı zamanda Baiano, Boldrin, Zafer Görgen ve Yasin Pehlivan da sakatlıkları sebebiyle maçta forma giyemiyor. Eksik oyuncusu bulunmayan Malatya'nın en büyük kozu bu sezon 14 golle yıldızlaşan Adem Büyük. Rize camiası da Fransız yıldızı Remy'e güveniyor.

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. beIN SPORTS 2 konferans yayın ve beIN Connect'ten naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor ilk 11'ler:

Çaykur Rizespor: Ertaç, Zeki, Semih, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Mallan, Mustafa, Adem Büyük, Fofana, Tetteh

Yeni Malatyaspor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Talbi, Melnjak, Abdullah, Dokovic, Sabo, Tunay, Samudio, Skoda